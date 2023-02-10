Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Okulların hangi gün açılacağı merak konusu oldu. Peki, Okul tatili uzadı mı? Okullar hangi gün açılacak? Okullar açılacak mı? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Geçtiğimiz akşam Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okullar açılacak mı merak konusu oldu. Peki, Okul tatili uzadı mı? Okullar hangi gün açılacak? Okullar açılacak mı? Detaylar haberimizde...

10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

OKUL TATİLİ UZADI MI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.