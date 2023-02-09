Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 170'e yükseldi. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken MEB bakanından okul tatili ile ilgili açıklama geldi. Peki, Okul tatili 20 Şubat'a kadar uzadı mı? İlkokul, Lise ve Üniversite tatiller 20 Şubat'a kadar uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'ta mı açılacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler hangi güne kadar tatil? Üniversiteler ne zamana kadar tatil oldu? Liseler ne zaman açılacak? Liseler ne zamana kadar tatil edildi? İlkokullar ne zamana kadar tatil? Okullar 20 Şubat mı açılacak? Lise, ilkokul ve üniversiteler 20 Şubat tarihinde mi açılacak?

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL İLAN EDİLDİ 2023?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

OKUL TATİLİ 20 ŞUBAT'A MI UZATILDI?

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMANA KADAR TATİL OLACAK 2023?

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;