İBB UKOME toplantısı ardından yeni servis ücretleri açıklandı. Okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL ve okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi merak ediliyor. Peki, Okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi?

Okul servis fiyatlarında değişikliğe gidildi. Okul servis ücretleri ne kadar oldu ve okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi merak ediliyor. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Okul ve personel servis ücretleri ne kadar zamlandı merak ediliyor. Okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizdedir…

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi. Buna göre İstanbul'da 0-1 kilometre okul servis ücreti 554 TL'den 660 liraya yükseldi.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Böylece servis araçlarında 554 TL olan 0-1 km arası ücret, yeni zamla birlikte 660 TL'ye çıkmış oldu. En uzak mesafe olan 23-25 kilometrenin ücreti ise 1.585 lira oldu. En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira ücret alınacak.

EN SON NİSAN AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

UKOME geçtiğimiz nisan ayında toplu taşımayla beraber servis ücretlerine de zam yapmıştı. Okul ve personel servis ücretlerine bu kapsamda yüzde 40 zam yapılmıştı. En kısa mesafe ücreti 554 TL, uzun mesafe ücreti ise 1.330 lira olmuştu.

Yeni tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu:

0-1 km 554 liradan 660 liraya,

1-3 km 608 liradan 725 liraya,

3-5 km 658 liradan 784 liraya,

5-7 km 685 liradan 817 liraya,

7-9 km722 liradan 861 liraya,

9-11 km 836 liradan 997 liraya,

11-13 km 963 liradan 1.148 liraya,

13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya,

15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya,

15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya,

17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya,

17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya,

19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya,

19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya,

21-23 km 1.280 liradan1.526,00,

23-25 km 1.330 liradan 1.585 liraya yükseldi.