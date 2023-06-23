Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. 2023 yılında LGS sınavına giren öğrenciler ise arama motorlarında Okul puanı LGS'yi etkiler mi 2023? OBP puanı LGS puanına ekleniyor mu? LGS puanına ortalama ekleniyor mu? araması yapıyor.

Okul puanı Lgs'yi etkiler mi 2023? OBPpuanı LGS puanına ekleniyor mu? LGS puanına ortalama ekleniyor mu?araması LGS sınavına giren öğrenciler tarafından son günlerde sıklıkla yapılmaktadır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde yapılan LGS sınavının ardından Okul puanı LGS'yi etkiler mi 2023? OBP puanı LGS puanına ekleniyor mu? LGS puanına ortalama ekleniyor mu?araması yapıldı.

OKUL PUANI LGS'Yİ ETKİLER Mİ 2023?

LGS puanına okul puanı etkilemiyor. Adaylar LGS puanı ile tercih yapacaklardır. Ancak merkezi sınav puanı eşit olan iki aday ile aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılmaktadır.

LGS SONUCUNA NEREDEN BAKILIR?

Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

LGS KAÇ SORU?



Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden üzerinden her sene ilan ediliyor.