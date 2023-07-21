Okul öncesi öğretmenliği sözel mi, eşit ağırlık mı? Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023!
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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından dün erişime açıldı. YKS sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar tercih edebilecekleri üniversite ve bölümlerin detaylarına YKS tercih kılavuzu ile birlikte göz atabilecek. Peki, Okul öncesi öğretmenliği sözel mi, eşit ağırlık mı? Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023!
2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen üniversite sınav sonuçları bugün erişime açıldı. YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş maratonu sona ererken öğrencilerin tercih süreci kısa süre içerisinde başlayacak. Peki, Okul öncesi öğretmenliği sözel mi, eşit ağırlık mı? Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023!
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SÖZEL Mİ, EŞİT AĞIRLIK MI?
ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan değişikliğe göre okul öncesi öğretmenlik alımındaki bölüm değişti. Yapılan değişiklikler ile birlikte alım yaptığı puan türü farklılık kazanan bölümlerden birisi de Okul Öncesi Öğretmenliği oldu. Okula hazırlıkta önemli bir konuma sahip olan bu bölüm sözel bölümünden alım yapıyor.
OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 444,56 3.321
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3/3 442,04 3.711
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7/7 441,4 3.820
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 432,64 5.634
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 8/8 423,26 8.531
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90/93 418,39 10.609
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 417,02 11.237
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10/10 416,56 11.462
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 416,5 11.502
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 415,09 12.247
Ankara Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 414,93 12.332
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,33 13.194
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 412,58 13.599
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 412,47 13.664
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 409,68 15.412
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 409,42 15.602
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,6 16.107
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,14 16.405
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 407,29 17.004
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 407,07 17.152
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 406,18 17.776
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 406,17 17.788
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,42 18.320
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,61 18.923
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 404,11 19.309
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,72 19.602
Mersin Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 403,55 19.721
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 403,18 20.004
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,11 20.064
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 402,98 20.164
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,6 20.486
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 402,07 20.911
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,95 21.021
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,94 21.023
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 401,83 21.119
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,51 21.402
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,12 21.719
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,11 21.727
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50/52 400,31 22.385
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 400,11 22.577
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,96 22.697
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 399,73 22.897
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 399,59 23.023
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,19 23.358
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,1 23.430
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,88 23.642
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,16 24.293
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,63 24.796
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,57 24.853
Sakarya Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,39 25.003
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,03 25.361
Trabzon Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 396,62 25.761
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,54 26.859
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 395,48 26.926
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,3 27.112
Ordu Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,26 27.151
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,76 27.654
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,71 27.708
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 394,57 27.831
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,45 27.971
Uşak Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,87 28.577
Amasya Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,44 28.990
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,24 29.232
Düzce Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,02 29.440
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 392,8 29.680
Aksaray Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,8 29.683
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,22 30.312
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,98 30.571
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,91 30.649
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,83 30.721
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,61 30.967
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,32 31.268
Giresun Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 391,17 31.438
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,08 31.534
Sinop Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,75 31.899
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,56 32.110
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 390,47 32.213
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 390,27 32.446
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,2 32.530
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 389,62 33.221
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 386,54 37.044
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 385,69 38.108
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 380,63 45.121
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 380,4 45.481
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 17/17 379,15 47.338
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 38/38 376,73 51.145
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 16/16 376,7 51.196
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 373,56 56.524
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 32/32 370,4 62.208
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 367,08 68.607
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 2/2 359,66 84.893
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 40/40 358,77 87.079
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 24/24 357,92 89.242
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 34/34 356,39 93.152
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 356,13 93.857
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 48/48 353,09 102.049
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 351,75 105.814
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 18/18 346,75 120.689
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 16/16 345,6 124.298
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 46/46 345,22 125.563
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 46/46 343,78 130.276
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 33/33 338,94 147.438
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42/42 334,88 162.729
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 5/5 334,19 165.529
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 15/15 333,66 167.663
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 16/16 330,97 178.888
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 3/3 330,42 181.241
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42/42 328,13 191.366
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 39/39 325,47 203.737
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10/10 324,11 210.254
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 5/4 313,59 266.262
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 18/18 313,09 269.180
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 28/6 309,16 293.209
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 23/20 308,43 297.759