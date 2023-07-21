YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından dün erişime açıldı. YKS sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar tercih edebilecekleri üniversite ve bölümlerin detaylarına YKS tercih kılavuzu ile birlikte göz atabilecek. Peki, Okul öncesi öğretmenliği sözel mi, eşit ağırlık mı? Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023!

2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen üniversite sınav sonuçları bugün erişime açıldı. YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş maratonu sona ererken öğrencilerin tercih süreci kısa süre içerisinde başlayacak. Peki, Okul öncesi öğretmenliği sözel mi, eşit ağırlık mı? Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SÖZEL Mİ, EŞİT AĞIRLIK MI?

ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan değişikliğe göre okul öncesi öğretmenlik alımındaki bölüm değişti. Yapılan değişiklikler ile birlikte alım yaptığı puan türü farklılık kazanan bölümlerden birisi de Okul Öncesi Öğretmenliği oldu. Okula hazırlıkta önemli bir konuma sahip olan bu bölüm sözel bölümünden alım yapıyor.

OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 444,56 3.321

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3/3 442,04 3.711

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7/7 441,4 3.820

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 432,64 5.634

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 8/8 423,26 8.531

Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90/93 418,39 10.609

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 417,02 11.237

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10/10 416,56 11.462

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 416,5 11.502

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 415,09 12.247

Ankara Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 414,93 12.332

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,33 13.194

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 412,58 13.599

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 412,47 13.664

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 409,68 15.412

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 409,42 15.602

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,6 16.107

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,14 16.405

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 407,29 17.004

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 407,07 17.152

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 406,18 17.776

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 406,17 17.788

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,42 18.320

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,61 18.923

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 404,11 19.309

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,72 19.602

Mersin Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 403,55 19.721

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 403,18 20.004

Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,11 20.064

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 402,98 20.164

İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,6 20.486

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 402,07 20.911

Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,95 21.021

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,94 21.023

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 401,83 21.119

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,51 21.402

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,12 21.719

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,11 21.727

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50/52 400,31 22.385

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 400,11 22.577

İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,96 22.697

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 399,73 22.897

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9/9 399,59 23.023

Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,19 23.358

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,1 23.430

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,88 23.642

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,16 24.293

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,63 24.796

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,57 24.853

Sakarya Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,39 25.003

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,03 25.361

Trabzon Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 396,62 25.761

Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,54 26.859

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 395,48 26.926

Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,3 27.112

Ordu Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,26 27.151

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,76 27.654

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,71 27.708

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 394,57 27.831

Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,45 27.971

Uşak Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,87 28.577

Amasya Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,44 28.990

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,24 29.232

Düzce Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,02 29.440

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 392,8 29.680

Aksaray Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,8 29.683

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,22 30.312

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,98 30.571

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,91 30.649

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,83 30.721

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,61 30.967

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,32 31.268

Giresun Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 391,17 31.438

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,08 31.534

Sinop Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,75 31.899

Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,56 32.110

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 390,47 32.213

Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 390,27 32.446

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,2 32.530

Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 389,62 33.221

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 386,54 37.044

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 385,69 38.108

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 380,63 45.121

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8/8 380,4 45.481

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 17/17 379,15 47.338

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 38/38 376,73 51.145

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 16/16 376,7 51.196

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 373,56 56.524

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 32/32 370,4 62.208

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 367,08 68.607

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 2/2 359,66 84.893

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 40/40 358,77 87.079

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 24/24 357,92 89.242

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 34/34 356,39 93.152

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 356,13 93.857

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 48/48 353,09 102.049

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51/51 351,75 105.814

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 18/18 346,75 120.689

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 16/16 345,6 124.298

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 46/46 345,22 125.563

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 46/46 343,78 130.276

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 33/33 338,94 147.438

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42/42 334,88 162.729

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 5/5 334,19 165.529

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 15/15 333,66 167.663

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 16/16 330,97 178.888

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 3/3 330,42 181.241

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42/42 328,13 191.366

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 39/39 325,47 203.737

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10/10 324,11 210.254

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 5/4 313,59 266.262

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 18/18 313,09 269.180

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 28/6 309,16 293.209

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 23/20 308,43 297.759