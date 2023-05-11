Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı mı ve anaokulu ücretleri kaldırıldı mı, özel okullar için geçerli mi soruları gündeme geliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokulu ücretleri hakkında yorum yaptı. Peki, Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı mı? Anaokulu ücretleri kaldırıldı mı, özel okullar için geçerli mi?

Anaokulu ücretleri kaldırıldı mı ve özel okullar için geçerli mi sorularına yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer son noktayı koydu. Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı mı ve anaokulu ücretleri kaldırıldı mı, özel okullar için geçerli mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı mı? Anaokulu ücretleri kaldırıldı mı, özel okullar için geçerli mi? Detaylar haberimizdedir…

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÜCRETLER KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67'nci maddesinin birinci fıkrasında "Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir.

ANAOKULU ÜCRETLERİ KALDIRILDI MI?

Millî Eğitim BakanlığıOkul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67'nci maddesinin birinci fıkrasında "Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir. Ancak çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programlarının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri için ücret alınır. Alınacak bu ücret, ücret tespit komisyonunca nisan ayında belirlenir."

Aynı Yönetmeliğin 68'inci maddesinin üçüncü fıkrasında"Aylık ücret, velilerden istekleri dışında topluca tahsil edilmez. Belirlenen ücretin dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınmaz."ve dördüncü fıkrasında "Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10'u oranında yoksul aile çocuklarından ücret alınmaz. Bu durumlardan engelli olanlara öncelik tanınır." ifadelerine yer verilmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve eğitim hizmeti dışında bir hizmet (beslenme, eğitim araç gereci, kırtasiye vb.) almayan çocukların ailelerden ücret talep edilemez. Eğitim hizmeti dışında hizmet verilen çocuklarınvelilerinden alınacak ücreti ise her ilde valiliklerce belirlenir. Belirlenen ücretler velilerin isteği dışında topluca tahsil edilmeye zorlanamaz. Okulun öğrenci sayısının 1/10'u oranında, durumları belgelendirilen yoksul aile çocuklarından ücret alınmaz. Valilikçe belirlenen ücretin haricinde başka adlar altında ücret alınamaz.