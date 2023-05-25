Okul ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün ve karne günü ne zaman 2023 olduğu araştırılıyor. Bu yıl okullar ne zaman kapanacağı ve yaz tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. Okul ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün ve karne günü ne zaman 2023 olduğu gündeme geliyor. Peki, Okul ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün? Karne günü ne zaman 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okulların ne zaman kapanacağı konusunda öğrenciler ve veliler sıklıkla araştırıyor. Okul ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün ve karne günü ne zaman 2023 merak ediliyor. Okul ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün ve karne günü ne zaman 2023 olduğu araştırılıyor. Okul ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün? Karne günü ne zaman 2023? Detaylar haberimizdedir…

OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında okulların 16 Haziran'da kapatılacağını ve herhangi bir uzatma yapmadıklarını söyledi. Öte yandan Bakan Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesi günü olan 29 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, deprem dolayısıyla bir veya iki hafta uzaması beklenen okul kapanış tarihlerinin değişmeyeceğini açıklayarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi.

2023 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 16 Haziran'da okulların kapanacağını söyledi. Bununla birlikte Bakan Özer, "Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak." ifadelerine yer verdi.