Okullar ne zaman açılacak sorusu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Bayram tatilinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Okul ne zaman açılacak? 2023 Bayram tatili ne zaman bitiyor? Okul hangi gün açılacak? İşte detaylar...

Okul tatilinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından okulun hangi gün açılacağı araştırılıyor. Bayram tatili kaç gün, okul ne zaman başlıyor araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okul ne zaman açılacak? 2023 Bayram tatili ne zaman bitiyor? Okul hangi gün açılacak? Detaylar haberimizde...

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacaktır.