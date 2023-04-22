Okul ne zaman açılacak? 2023 Bayram tatili ne zaman bitiyor? Okul hangi gün açılacak?
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Okullar ne zaman açılacak sorusu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Bayram tatilinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Okul ne zaman açılacak? 2023 Bayram tatili ne zaman bitiyor? Okul hangi gün açılacak? İşte detaylar...
Okul tatilinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından okulun hangi gün açılacağı araştırılıyor. Bayram tatili kaç gün, okul ne zaman başlıyor araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okul ne zaman açılacak? 2023 Bayram tatili ne zaman bitiyor? Okul hangi gün açılacak? Detaylar haberimizde...
2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacaktır.