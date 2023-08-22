Son dönemde ebeveynler ve öğrenciler arasında okul kıyafet zorunluluğu sıkça tartışılıyor. Okul kıyafeti zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu. Peki, Okul kıyafeti kalktı mı? Bu sene okulların kıyafeti değişecek mi? İşte detaylar...

2023-2024 Eğitim öğretim yılı için gerim sayı başladı. Okulların açılmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi. Öğrenciler tarafından okul kıyafet zorunluluğu kalktı mı sorusu araştırılmaktadır. Bu sene okul kıyafetleri değişecek mi merak konusu oldu. Peki, Okul kıyafeti kalktı mı? Bu sene okulların kıyafeti değişecek mi? Detaylar haberimizde...

OKUL KIYAFETİ KALKTI MI?

Okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyecek. Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ZEDELEYECEK UYGULAMALARDAN KAÇINILACAK

Okul kayıtları, öğretmen seçimi, teknolojik ve fiziki olanaklar ve benzeri hususlar gerekçe gösterilerek resmi okullarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak. Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacak. Okul öncesi eğitime, ilkokul 1'inci sınıfa, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9'uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri yapılacak, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları ise 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacak. Görüşme ve toplantılar dışında velilerin okul içinde bulunmalarının pedagojik olarak doğru olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

ÖĞRENCİLERE KÜLTÜRFİZİK HAREKETLERİ YAPTIRILACAK

Temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için imkan dahilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında çalışmalar yürütülecek.