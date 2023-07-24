İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilk öğretimi ifade eder. Erken çocukluk eğitimi ve çocuk bakımında önemli yer tutar. İlkokula kayıt yaptıracak olan veliler ise Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? sorularını araştırdı.

Okul kayıtları ne zaman başlıyor?İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? soruları merak ediliyor. İlkokula başlayacak öğrenciler için heyecan dorukta devam ederken veliler Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul kayıtları başladı mı? sorularını merak ediyor.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 - 24 ilkokul kayıtları 14 Ağustos tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlandığı takvimde yer alan bilgilere göre okullar 11 Eylül'de açılacak.

İLKOKUL KAYDI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)

İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

İLOKUL 1. SINIFA KAÇ YAŞINDA, KAÇ AYLIKKEN BAŞLANIYOR?

69 ayını tamamlayan çocuklar İlkokul 1.sınıfa başlayabiliyor. Kayıtların yapıldığı yılda çocuğun eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

69 – 71 ay arasında olan çocuklar velilerinin talep etmesi durumunda 1. sınıf kayıtlarını erteleyebilirler ve anasınıfına kaydettirebilirler.

66 – 68 aylık çocuklar velilerinin istemesi durumunda dilekçe 1.sınıfa kaydettirilebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar için 1.sınıf kayıtları zorunludur. Sağlık raporu veya dilekçe ile kayıtları ertelenemez.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Öğrencilerin hangi okula kaydedileceği, kayıt süreci ve işlemleri hakkında bilgi almak için e-okul kayıt sorgulama sistemi kullanılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, doğum tarihi ve diğer gerekli bilgiler girilerek öğrencinin hangi okula yerleştirildiği öğrenilebilir. Önümüzdeki akademik yılda tüm resmi okullarda eğitim alacak olan okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları, ikamet bilgilerine dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan http://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden ebeveynler çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenebilirler. Ayrıca, ilkokul başlangıç yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, "2020-2021 Akademik Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilirler.