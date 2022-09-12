12 Eylül Pazartesi (Bugün) okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte ilköğretim ve liseler de öğrenciler okullara başladı ve veliler çocuklarına güzel bir söz söylemek için araştırmalarını sürdürüyor. Okula yeni başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, Okul ilk günü mesajları! Öğrencilere okula başlama mesajları neler?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Öğrencisinden Öğretmenine herkes okulların açılacağı ilk günü bekliyor. Peki, Okula yeni başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, Okul ilk günü mesajları! Öğrencilere okula başlama mesajları neler? İşte detaylar haberimizde...

OKUL İLK GÜNÜ MESAJLARI!

Bilginin ışığında yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dilerim.

Başarılı ve mutlu bir okul dönemi geçirmen dileği ile.

Bilgi güçtür. Okul yolunda kendini yetiştirmiş bilgili ve donanımlı bir insan olman dileği ile yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim.

Uzun soluklu eğitim sürecinde başarı dolu günler geçirmen dileği ile.

Uzun süren tatil sonrası okul başlıyor. Yeni dönemde başarılar dilerim. Aman maske mesafeye dikkat..

Derslerinde başarılar diliyorum. Okulun hayırlı olsun. Sağlık ve afiyet ile git gel inşallah.

Maskesiz okul günlerine bir an önce kavuşmak dileği ile. Hayırlı dersler canım. Allah zihin açıklığı versin.

Okula başlama yarınları inşaa etmek için başlangıçtır. Yeni eğitim öğretim yılında aşarılar canım.

Büyümüşte okula başlamış. Başarılar yeğenime.

Yeni eğitim öğretim yılı sana başarı ve mutluluk getirsin canım. Başarılar diliyorum.

İlk okul gününde ve devamında mutlu günler dilerim canım. Başarılar..

Kolaydır dersler çalışana. Sende çalışkansın. İyi bir okul yılı geçirmen dileği ile.

Yarın yeni bir eğitim yılı başlıyor. Sağlık ve sıhhat içerisinde, sevdiklerimizle güzel bir okul yılı geçirmek temennisi ile.

Hayat bir sınav. Başarılı olmak içinse okul yolunda ter dökmek gerekiyor. Yeni başlangıçlar her zaman güzeldir. Derslerinde başarılar diliyorum.