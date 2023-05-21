Okullar hafta içi 4 gün olacak ve haftada 3 gün tatil olacak iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Bu nedenle vatandaşlar tarafından konuya ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye'de 4 gün okul 3 gün olacak mı, ne zaman olacak? Peki, Okul günleri 4 gün mü olacak? Okul günleri kaç gün olacak? Okul tatili 3 gün mü olacak?

Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Okullar hafta içi 4 gün olacak ve haftada 3 gün tatil olacak iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, gerçekten okullar 4 gün okul 3 gün tatil sistemine mi geçiyor? Okullar haftada 4 gün mü olacak? merak ediliyor. Türkiye'de 4 gün okul 3 gün olacak mı, ne zaman olacak? Peki, Okul günleri 4 gün mü olacak? Okul günleri kaç gün olacak? Okul tatili 3 gün mü olacak?

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu. Türkiye'de birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir gelişme yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz alınmış bir karar yok. Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

DÖRT GÜN OKUL HAKKINDA DESTEKLEYENLER/DESTEKLEMEYENLER NE DİYOR?

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.