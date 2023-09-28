Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde öğrenciye satışı sunulan ürünlerde "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin hususları düzenliyor. Okul Gıdası uygulamasına ne zaman geçilecek ve Okul Gıdası uygulaması uzatıldı mı merak ediliyor. Peki, Okul Gıdası uygulamasına ne zaman geçilecek, uzatıldı mı?

Okul Gıdası uygulamasına ne zaman geçilecek, uzatıldı mı?

Okul Gıdası uygulamasına ne zaman geçilecek ve Okul Gıdası uygulaması uzatıldı mı soruları gündeme geliyor. Doğrudan öğrenciye satışasunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartı olması için düzenleme geliyor. Okul Gıdası uygulamasına ne zaman geçilecek, uzatıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

OKUL GIDASI UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için yeni tarih 14 Eylül 2026 olarak geçilecek.

Okul Gıdası Logosu

OKUL GIDASI UYGULAMASI UZATILDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren, kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin hususları düzenliyor.

Bununla birlikte, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren anılan işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 14 Eylül 2026'ya uzatıldı. Tebliğ, 11 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.