Okul devamsızlık hakkı kaç gün? Son dakika devamsızlık hakkı haberleri! 12. sınıflara devam zorunluluğu var mı, kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencileri için devam zorunluluğu hakkında açıklamada bulundu. Okul devamsızlık hakkı kaç gün? 12. sınıflara devam zorunluluğu var mı, kalktı mı? sorularına yanıt arandı. Peki, 12. sınıf öğrencilerine devamsızlık kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?

Okul devamsızlık hakkı kaç gün, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencileri için devam zorunluluğu hakkında açıklamada bulundu. Ardından, 12. sınıf öğrencilerine devamsızlık kalktı mı sorusu gündeme geliyor. Peki, 12. sınıf öğrencilerine devamsızlık kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu? 12. sınıflara devam zorunluluğu var mı, kalktı mı? Devamsızlıktan kalma var mı?

OKUL DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Yani öğrenciler okula raporsuz 10 gün raporlu 20 gün gelmeme haklarına sahiptir. Bu noktada öğrencilerin okula gitmeme hakları toplam 30 gündür. Ayrıca devamsızlık müfredatında 30 gün devamsızlık aşıldığında ne olduğu da belirtilmiştir. Belirtilenlere göre öğrenciler başarısız sayılacaktır.

12. SINIFLARA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. Deprem bölgesindeki eğitime ilişkin bilgi veren Bakan Özer, "Eğitimin normalleşmesiyle ilgili büyük çaba harcadık. Müfredattan çok travmaların aşılmasına odaklandık." dedi. Bakan Özer, "Bölgedeki en güvenli yerin okullar olduğu ortaya çıktı. 466 bin vatandaşımız okullarımızda konakladı." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesindeki nakillerle ilgili konuşan Özer, "Okulları normalleştirmeden hayatı normalleştirmemiz mümkün değil. Okulları açtıkça geriye dönüşler hızlandı. 59 bin 922 öğrenci geriye döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş Kahramanmaraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü." dedi.

Yks sınavıyla ilgili konuşan Bakan Özer, "Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar." dedi.

12. SINIFLAR DEVAMSIZLIKTAN MUAF

12. sınıfların devamsızlıktan muaf olduğunu duyuran Bakan Özer, "Öğrenciler hep aynı soruları sordu. Bu dönem travmalı bir dönem yaşandığı için bunu erken açıklayacağız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Onlar muaf olacaklar. Rahatlıkla YKS'ye girsinler " dedi.

"TELAFİ EĞİTİMLERİNİ YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, "Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız. Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz." şeklinde konuştu.

"İkinci dönem sınava girmezse birinci dönemin notu geçerli olacak"

Özer, öğrencilerin deprem bölgesindeki koşullar iyileştikçe eğitimin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini, eğitim ortamlarının da niteliğinin iyi olduğunu gördükçe memleketlerine döndüğünü söyledi.

Deprem sürecinde öğretmenlerin büyük çaba sarf ettiğini belirten Özer, "Gönüllü öğretmenlerimiz, MEB AKUB ekibi, 4 bin 531 öğretmenimiz orada arama kurtarma çalışmalarına destek oldular, çok sayıda canımızı enkaz altından kurtardılar. Diğer taraftan yemek pişirdiler, ekmek ürettiler, ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretip oradaki vatandaşlarımıza ilettiler. Çadırların tüm organizasyonları şu anda öğretmenlerimizde." diye konuştu.

Deprem bölgesinde eğitim gören öğrencilere ilişkin not sistemini de değiştirdiklerini hatırlatan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Öğrenci ikinci dönem sınava girmezse birinci dönemin notu geçerli olacak. Eğer devam edip girerse iki seçenek var. O derste birinci dönem notundan düşük alabilir veya yüksek alabilir. Düşük olursa dikkate almayacağız, yüksekse dikkate alacağız. Bu öğrencilerimizin de sınava girmesiyle ilgili motivasyonlarını artıran bir teşvik. Orta öğretimde de tüm çocuklarımızı sorumlu ders sayısına bakmaksızın bir üst sınıfa geçireceğiz."

"Öğrencilerimizi çok fazla yormayacağız"

Bakan Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin soru üzerine, "Öğrencilerimiz rahat olsunlar, öğrencilerimizi çok fazla yormayacağız." dedi. Deprem bölgesinde 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 3 bin 450 destekleme ve yetiştirme kurs noktası oluşturduklarını hatırlatan Özer, bölgedeki öğrenciler için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ilişkin Özer, "Bu öğrencilerimiz için oradaki öğretmenlerden ziyade, Bakanlığın soru hazırlama mekanizmalarında çalışan uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Daha pozitif ayrımcılık yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, 12'nci sınıfta okuyan öğrencilerin devam durumuna ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu dönem özellikle depremden dolayı travmalı bir süreç yaşandı, sadece 10 ili etkilemedi, hepimiz acı çektik, çocuklarımız acı çektiler, oradaki arkadaşlarını düşündüler, onun için bunu erken açıklayacağız. 12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacaklar, rahat bir şekilde YKS'ye hazırlansınlar."

Telafi programı

Özer, 1 Ağustos ile 1 Eylül arasında deprem bölgesindeki tüm illerde eğitim gören öğrencilere yönelik ilk, orta ve lise düzeyinde telafi programının yapılacağını ifade etti.

Meslek liselerinin çok cazip hale geldiğini ve öğrencilerde teveccühün çok yükseldiğini belirten Özer, "ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1'lik dilimde, Ankara Fen Lisesi'ne gitmiyor, oraya gidiyor. Katsayı uygulamasının tersine çevirdiği, akademik olarak başarılı öğrencileri uzaklaştırdığı mesleki eğitime artık başarılı öğrenciler teveccüh gösteriyor, bu çok önemli." diye konuştu.