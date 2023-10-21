Yeni eğitim döneminin başlamasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından Okul ara tatili ne zaman? Sorusu başta olmak üzere birçok soru merak edilmekte. Peki, Okul ara tatili ne zaman? Okullarda ilk ara tatil hangi tarihte yapılacak? 9 gün tatil ne zaman?

Okul ara tatili ne zaman? Okullarda ilk ara tatil hangi tarihte yapılacak? 9 gün tatil ne zaman? MEB 2023-2024

Okul ara tatili ne zaman? Sorusu, Okullarda ilk ara tatil tarihini merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Her yıl çocuklar ve aileleri için heyecan verici bir dönem olan okul ara tatili, dinlenme, eğlence ve aile birliği fırsatları sunar. Okul ara tatili aynı zamanda ailelerin bir araya gelme ve birlikte vakit geçirme şansıdır. Peki, Okul ara tatili ne zaman? Okullarda ilk ara tatil hangi tarihte yapılacak? 9 gün tatil ne zaman?

OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre; İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine göre ara tatil tarihleri şu şekilde;

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Sömestr tatili ise 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecektir.

ARA TATİL KALKTI MI?

Ara tatillerin kalktığında dair yapılan haberlerin asılsız olduğu bilinmektedir. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini paylaştı buna göre paylaşılan takvimdeki tarihlerde ara tatiller uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 1. ara tatil bu sene 13-17 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ara tatiller belirtilen tarihler içerisinde olağan şekilde uygulanacak.