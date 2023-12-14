Yeni dönemin başlamasıyla beraber öğrenciler, Okul ara tatil ne zaman? Sorusunu merak etmekte ve internet üzerinde araştırmakta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ara tatil tarihleri açıklamıştı. Peki, Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Takviminde 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ara tatil tarihiyle birlikte, 15 tatil, yaz tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Böylece merak edilmekte olan Okul ara tatil ne zaman? Sorusu da yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023-2024 OKULLARDA ARA TATİL TARİHİ

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.