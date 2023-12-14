Üye Girişi
Haberler

Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

Güncelleme:
Abone Ol

Yeni dönemin başlamasıyla beraber öğrenciler, Okul ara tatil ne zaman? Sorusunu merak etmekte ve internet üzerinde araştırmakta. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ara tatil tarihleri açıklamıştı. Peki, Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Takviminde 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ara tatil tarihiyle birlikte, 15 tatil, yaz tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Böylece merak edilmekte olan Okul ara tatil ne zaman? Sorusu da yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023-2024 OKULLARDA ARA TATİL TARİHİ

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı?

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Gündem Eğitim Haberler

Bakmadan Geçme

Papua Yeni Gine nerede, başkenti neresi? Papua Yeni Gine para birimi nedir? Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı? Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title