Son zamanlarda gündeme gelen olayların ardından birçok vatandaş tarafından internet üzerinde Oktay Yaşar kimdir? Sorusu başta olmak üzere Oktay Yaşar neden tutuklandı? Gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Peki, Oktay Yaşar kimdir? Oktay Yaşar neden tutuklandı? Oktay Yaşar tutuklanma sebebi ne?

Ankara Kuşu isimli hesabın sahibi olarak bilinmekte olan Oktay Yaşar tutuklanma sebebi ne? Sorusu, Oktay Yaşar kimdir? ile birlikte merak eden birçok vatandaş tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde Oktay Yaşar hakkında merak edilen detayları yanıtladık. Peki, Oktay Yaşar kimdir? Oktay Yaşar neden tutuklandı? Oktay Yaşar tutuklanma sebebi ne?

OKTAY YAŞAR KİMDİR?

Gebze'de yaşayan ve yerel gazeteci olan Oktay Yaşar, sosyal medyada kullandığı "Ankara Kuşu" hesabıyla oldukça popüler bir isim. 1986 doğumlu olup 36 yaşındadır. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Genel Sekreterlik biriminde göreve başlayan Abdullah Yağcı ile bir dönem birlikte çalıştığı söyleniyor.

ANKARA KUŞU TUTUKLANDI MI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.

YERİ TESPİT EDİLEN YAŞAR YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.

EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.