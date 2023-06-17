Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Oktay Uludoğan oluyor ve vatandaşlar tarafından Oktay Uludoğan kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Oktay Uludoğan kimdir? Oktay Uludoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Oktay Uludoğan hayatı ve biyografisi!

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Oktay Uludoğan kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Oktay Uludoğan kimdir? Ve Oktay Uludoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Oktay Uludoğan kimdir? Oktay Uludoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Oktay Uludoğan hayatı ve biyografisi!

OKTAY ULUDOĞAN KİMDİR?

Oktay Uludoğan, son günlerde birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olacağını ifade etmesi üzerinde merak uyandıran Oktay Uludoğan, internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Oktay Uludoğan, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübünde Kongre Üyesi olarak görev alan Uludoğan, Gülsuyu Spor Kulübü'nün de Başkan Yardımcısıdır.

Oktay Uludoğan, "Tüzük değişirse 11.10.2021 5 Yılım dolduğu için 2024 seçimlere katılabilirim ve erken Seçim olmadıkça 3 senede bir gerçekleşen seçimli genel kurul 2018 yapıldı 2021 yapılacaktır.. Şayet tüzük değişmezse 10 yılım 11.10.2026 dolacağı için 2027 seçimlerinde aday olacağım" sözleriyle dikkat çekmiştir.