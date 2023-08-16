Oktay Saral kimdir, kaç yaşında? Oktay Saral görevi ne? Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Oktay Saral biyografisi!

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Oktay Saral'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Oktay Saral kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Oktay Saral kimdir, kaç yaşında? Oktay Saral görevi ne? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yapan Oktay Saral'ın biyografisi araştırılmaktadır. Oktay Saral'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrasında hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Oktay Saral kaç yaşında, nereli soruları araştırılıyor. Peki, Oktay Saral kimdir, kaç yaşında? Oktay Saral görevi ne? Detaylar haberimizde...

OKTAY SARAL KİMDİR?

Oktay Saral, 18 Mart 1967'de Trabzon'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir. İnşaat Mühendisi; Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Serbest inşaat mühendisliği yaptı. Beş yıl boyunca 1. Amatör Kümede futbol oynadı. 1999 yılında Of Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Of Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı, Ofspor Kulübü Başkanlığı, Kızılay Of Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 12 Haziran 2011 yılında yapılan 24. dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili olarak seçilen Saral, Ak Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu üyeliği yaptı. TBMM Arabistan dostluk grubu saymanlığı görevini de devam etmiştir. 6 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge 13. sırada aday gösterildi. 12. sıradaki gazeteci Markar Eseyan Meclis'e girerken, 13. sıradaki Oktay Saral Meclis dışında kaldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Saral, evli ve 3 çocuk babasıdır.

OKTAY SARAL GÖREVİ NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır.