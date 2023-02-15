Türkiye genelinde birçok kanal tarafından depremzedelere yardım için ortak yayın düzenlenecektir. Ortak yayında hangi isimlerin olacağı ve kimlerin olmayacağı merak edildi. Konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Peki, Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında var mı, yok mu, neden yok? Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu 15 Şubat ortak yayına gelecek mi? İşte detaylar...

Ülkemizin en iyi sanatçılarından olan Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bugünkü ortak yayında yer almayacağı iddia edildi. Konu hakkında vatandaşlar, Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında var mı, yok mu, neden yok? Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu 15 Şubat ortak yayına gelecek mi? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Ortak yayın 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

ORTAK YAYINDA OKTAY KAYNARCA VE KENAN İMİRZALIOĞLU YOK MU, NEDEN YOK?

Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın ATV'nin isteğiyle depremzedelere yardım için düzenlenecek ortak yayında yer almayacağı iddia edildi. Fakat konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

ORTAK YAYINDA KİMLER OLACAK, KİMLER OLMAYACAK?

Ortak yayına tüm kanalların katılacağı düşünülüyor. Fakat hangi isimler katılıp hangileri katılmayacak henüz resmi olarak açıklanmadı. Örneğin geçtiğimiz gün yapılan haberde Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam dizisinin bazı oyuncuları bu yayında yer alacağı bildirilmişti.