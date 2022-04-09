Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, dizileri neler? 9 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir?

9 Nisan Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Oktay Kaynarca evli mi? Oktay Kaynarca tüm dizilerinin isimleri nelerdir? Oktay Kaynarca aslen nereli? Oktay Kaynarca'nın tüm dizileri ve filmleri nelerdir? Oktay Kaynarca'nın şarkısı var mı?

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965; Hekimhan, Malatya, Türkiye), Türk oyuncu, yapımcı ve sunucu.

Oktay Kaynarca doğum tarihi : 27 Ocak 1965

27 Ocak 1965 Oktay Kaynarca kaç yaşında : 57 yaşında

57 yaşında Oktay Kaynarca nereli : Malatya

Malatya Oktay Kaynarca mesleği ne : Oyuncu, Yapımcı, Sunucu

Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.

Oktay Kaynarca 9 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

OKTAY KAYNARCA'NIN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1965 yılında Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.

Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu'nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığın Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Ferhan karakterini canlandırdı ve dizideki rol arkadaşı Özgü Namal ile ilişkisi ile gündeme geldi.Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide Üsteğmen Mehmet Ali karakterini canlandırdı.

2003 yılında yayına giren Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Süleyman Çakır adlı kurgu karakterin ölümünde geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulmuş, gıyabında cenaze namazı kılınıp, ölüm yıldönümlerinin anılarak bir fenomen haline gelmiştir.

Kurtlar Vadisi'nin son bulmasından sonra bir süre dizi oyunculuğuna ara verdi ve bu dönemde Beynelmilel adlı sinema filminde binbaşı rolünü, İnternet üzerinden geliştirilen Sıfır Dediğimde adlı filmde Oğuz karakterini canlandırdı.

Kuzey Rüzgârı (2007-2008), Adanalı (2008-2010), Sakarya Fırat (2011) ve Ustura Kemal (2012) dizilerinde üstlendiği rollerle dizi oyunculuğuna devam etti. Reklamcı Melek Angun ile 2012'de evlendi; çiftin evliliği ertesi yıl boşanma ile son buldu.

Kaynarca, 2014 yılında Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Guguk Kuşu adlı romandan uyarlanan tiyatro oyununda rol aldı.

2015-2021 arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı suç ve dram dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli rolü ile ödüller aldı. 2019 yılında Kiğılı adındaki klasik giyim markasının reklam yüzü oldu. Ölümden Öte Köy Yok adlı bir şiir albümü vardır.

Filmografisi

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarcan Yardımcı Karakter

1994 - Yengeç Sepeti - Yardımcı Karakter

1995 - Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı Karakter

1999 - Can Dostum Murat Başrol Oyuncusu

2000 - Yarın Geç Olmayacak - Başrol Oyuncusu/ Yapımcı

2001 - Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal Yardımcı Karakter

2002 - Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit Yardımcı Karakter

2004 - Kalbin zamanı Akfar Başrol Oyuncusu

2007 - Beynelmilel Binbaşı Yardımcı Karakter

2008 - Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol Oyuncusu/ Yapımcı

2011 - Çanakkale Ruhu

2019 - Aman Reis Duymasın/ Hızır Çakırbeyli

Dizileri:

Gençler : Ferhat

Köstebek : Tolga Varel

Yeditepe İstanbul : Ferhan

Tek Celse : Özgür

Aynalı Tahir : Bekir

Bayanlar Baylar : Melih

Lahmacun ve Pizza : Cemşit

Esir Şehrin İnsanları : Üsteğmen Mehmet Ali

Kurtlar Vadisi : Süleyman Çakır

Aşkımızda Ölüm Var : Sinan

Adı Aşk Olsun : Kendisi

İlk Aşkım : Murat Gürsoy

Geniş Zamanlar : Başkan Tarık Sayar

Kuzey Rüzgarı : Poyraz Akdağ

Kardelen : Levent

Kırmızı Işık : Sunucu

Sen Harikasın : Kendisi

Adanalı : Yavuz Dikkaya (Adanalı)

Yahşi Cazibe : Yavuz Dikkaya (Adanalı)

Bahar Dalları : Komiser

Nuri : Nuri

Sakarya Fırat : Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı)

Ustura Kemal : Ustura Kemal

İnadına Yaşamak : Emir Atasoylu

Kardeş Payı : Şiir Okuyan Adam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Hızır Çakırbeyli

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