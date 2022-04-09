Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, dizileri neler? 9 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir?
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9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Oktay Kaynarca oldu. Bunun ardından izleyiciler, Oktay Kaynarca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, dizileri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...
9 Nisan Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Oktay Kaynarca evli mi? Oktay Kaynarca tüm dizilerinin isimleri nelerdir? Oktay Kaynarca aslen nereli? Oktay Kaynarca'nın tüm dizileri ve filmleri nelerdir? Oktay Kaynarca'nın şarkısı var mı?
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965; Hekimhan, Malatya, Türkiye), Türk oyuncu, yapımcı ve sunucu.
- Oktay Kaynarca doğum tarihi : 27 Ocak 1965
- Oktay Kaynarca kaç yaşında : 57 yaşında
- Oktay Kaynarca nereli : Malatya
- Oktay Kaynarca mesleği ne : Oyuncu, Yapımcı, Sunucu
Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.
Oktay Kaynarca 9 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.
OKTAY KAYNARCA'NIN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
1965 yılında Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.
Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu'nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.
2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığın Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Ferhan karakterini canlandırdı ve dizideki rol arkadaşı Özgü Namal ile ilişkisi ile gündeme geldi.Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide Üsteğmen Mehmet Ali karakterini canlandırdı.
2003 yılında yayına giren Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Süleyman Çakır adlı kurgu karakterin ölümünde geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulmuş, gıyabında cenaze namazı kılınıp, ölüm yıldönümlerinin anılarak bir fenomen haline gelmiştir.
Kurtlar Vadisi'nin son bulmasından sonra bir süre dizi oyunculuğuna ara verdi ve bu dönemde Beynelmilel adlı sinema filminde binbaşı rolünü, İnternet üzerinden geliştirilen Sıfır Dediğimde adlı filmde Oğuz karakterini canlandırdı.
Kuzey Rüzgârı (2007-2008), Adanalı (2008-2010), Sakarya Fırat (2011) ve Ustura Kemal (2012) dizilerinde üstlendiği rollerle dizi oyunculuğuna devam etti. Reklamcı Melek Angun ile 2012'de evlendi; çiftin evliliği ertesi yıl boşanma ile son buldu.
Kaynarca, 2014 yılında Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Guguk Kuşu adlı romandan uyarlanan tiyatro oyununda rol aldı.
2015-2021 arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı suç ve dram dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli rolü ile ödüller aldı. 2019 yılında Kiğılı adındaki klasik giyim markasının reklam yüzü oldu. Ölümden Öte Köy Yok adlı bir şiir albümü vardır.
Filmografisi
- 1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarcan Yardımcı Karakter
- 1994 - Yengeç Sepeti - Yardımcı Karakter
- 1995 - Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı Karakter
- 1999 - Can Dostum Murat Başrol Oyuncusu
- 2000 - Yarın Geç Olmayacak - Başrol Oyuncusu/ Yapımcı
- 2001 - Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal Yardımcı Karakter
- 2002 - Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit Yardımcı Karakter
- 2004 - Kalbin zamanı Akfar Başrol Oyuncusu
- 2007 - Beynelmilel Binbaşı Yardımcı Karakter
- 2008 - Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol Oyuncusu/ Yapımcı
- 2011 - Çanakkale Ruhu
- 2019 - Aman Reis Duymasın/ Hızır Çakırbeyli
Dizileri:
- Gençler : Ferhat
- Köstebek : Tolga Varel
- Yeditepe İstanbul : Ferhan
- Tek Celse : Özgür
- Aynalı Tahir : Bekir
- Bayanlar Baylar : Melih
- Lahmacun ve Pizza : Cemşit
- Esir Şehrin İnsanları : Üsteğmen Mehmet Ali
- Kurtlar Vadisi : Süleyman Çakır
- Aşkımızda Ölüm Var : Sinan
- Adı Aşk Olsun : Kendisi
- İlk Aşkım : Murat Gürsoy
- Geniş Zamanlar : Başkan Tarık Sayar
- Kuzey Rüzgarı : Poyraz Akdağ
- Kardelen : Levent
- Kırmızı Işık : Sunucu
- Sen Harikasın : Kendisi
- Adanalı : Yavuz Dikkaya (Adanalı)
- Yahşi Cazibe : Yavuz Dikkaya (Adanalı)
- Bahar Dalları : Komiser
- Nuri : Nuri
- Sakarya Fırat : Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı)
- Ustura Kemal : Ustura Kemal
- İnadına Yaşamak : Emir Atasoylu
- Kardeş Payı : Şiir Okuyan Adam
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Hızır Çakırbeyli
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022
En çok hangisine yapılan zam sizi etkiledi? #Zam | #Enflasyon— Haberler (@Haberler) April 7, 2022