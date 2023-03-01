Ekranların sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam Bitiyor Mu, son bölüm sonrası merakli soruların hedefi oldu ve Oktay Kaynarca ayrılıyor mu? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Oktay Kaynarca ayrılıyor mu? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı?

gibi soruları Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm sonrası çok merak edilen sorular oldu. Peki, Oktay Kaynarca ayrılıyor mu? Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BİTİYOR MU?

Dizinin yeni bölümünde:

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.

Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.

Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek? Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir? Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi?

OKTAY KAYNARCA AYRILIYOR MU?

Dizinin hem yapımcısı hem başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılması beklenmiyor. Fakat yapım ekibinden buna dair henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleriçin sayfamızı takip edebilirsiniz.