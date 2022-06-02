Oktay Çubuk kimdir? Oktay Çubuk hayatı ve biyografisi! Oktay Çubuk kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Oktay Çubuk merak konusu oldu. İşte Oktay Çubuk hakkında merak edilen Oktay Çubuk kimdir, Oktay Çubuk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Oktay Çubuk 12 Mart 1996'da İzmir'de doğmuştur, lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile girmiştir ve tam burslu olarak eğitim hayatına orda devam etmektedir.

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