Oktay Çubuk merak edilen isimler arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Ah Nerede dizisi oyuncuları arasında yer alan Oktay Çubuk'un hayatı merak edildi. Peki, Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Ah Nerede Ferit'i Oktay Çubuk'un sevgilisi, boyu ve kilosu nedir? Oktay Çubuk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Oktay Çubuk 12 Mart 1996'da İzmir'de doğmuştur, lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile girmiştir ve tam burslu olarak eğitim hayatına orda devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayil Atölye'de aldıktan sonra birçok workshopa katılmıştır. İlk olarak Cennetin Gözyaşları dizisinde rol almıştır, sonrasında Nisan Dağ'ın Bir Nefes Daha filminde başrol olarak yer almıştır. Son olarak da Show TV'de Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandırdı.

OKTAY ÇUBUK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Cennetin Gözyaşları

Aşk Ağlatır

Sol Yanım

Baba