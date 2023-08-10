Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Oktay Çağatay kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay hayatı ve biyografisi

OKTAY ÇAĞATAY KİMDİR?

25.12.1973 yılında Kırşehir Kaman' da doğdu. İlk ve ortaokulu Kaman' da, liseyi Ankara 'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimini 1994 yılında bitirdi. Bir süre Sağlık Bakanlığında çalıştıktan sonra 87. Dönem Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığına atandı. Sırasıyla Nurdağı ve Sulakyurt Kaymakam Vekillikleri, Isparta-Aksu, Kahramanmaraş-Andırın, Çorum-Kargı ve Osmancık, Osmaniye-Bahçe, Çanakkale-Gelibolu, İstanbul-Gaziosmanpaşa Kaymakamlıkları yaptı. 26 Ekim 2018 tarihinde çıkan kararnameyle Bitlis'e Vali olarak atandı.