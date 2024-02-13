Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi!

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OKTAY AKSU KİMDİR?

1966 Ordu Doğumlu.

Hatay Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Hekimliğinde Mezun

2009 CHP Kağıthane Meclis Üyesi

2014 CHP Sarıyer Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi

CHP Sarıyer Belediyesi Grup Sözcüsü

2018 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.

1966 yılında Ordu'da dünyaya gelen Mustafa Oktay Aksu, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirmiştir. İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yapan Aksu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Ordu Ulubeyliler Derneği'nde Başkanlık ve Ordu Dernekler Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevleri başarıyla yürütmüştür. İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili adayı olmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Oktay Aksu, Sarıyer'de on sekiz yıldır ikamet etmektedir. 12 Şubat 2024 tarihinde CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı olmuştur.