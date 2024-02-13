Üye Girişi
Haberler

Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi!

Güncelleme:

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oktay Aksu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Oktay Aksu hakkında araştırmalar yapılıyor. Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi!

OKTAY AKSU KİMDİR?

1966 Ordu Doğumlu.

Hatay Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Hekimliğinde Mezun

2009 CHP Kağıthane Meclis Üyesi

2014 CHP Sarıyer Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi

CHP Sarıyer Belediyesi Grup Sözcüsü

2018 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.

1966 yılında Ordu'da dünyaya gelen Mustafa Oktay Aksu, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirmiştir. İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yapan Aksu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Ordu Ulubeyliler Derneği'nde Başkanlık ve Ordu Dernekler Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevleri başarıyla yürütmüştür. İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili adayı olmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Oktay Aksu, Sarıyer'de on sekiz yıldır ikamet etmektedir. 12 Şubat 2024 tarihinde CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mustafa Oktay Aksu Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi! Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi! Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi! Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi! Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Aykut Erdoğdu hayatı ve biyografisi! Veli Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hayatı ve biyografisi! Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli? Utku Caner Çaykara hayatı ve biyografisi! Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu? Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title