Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Oktan Keleş hakkında araştırmalar yapılıyor. Oktan Keleş kimdir? Oktan Keleş kaç yaşında, nereli? Oktan Keleş hayatı ve biyografisi!

OKTAN KELEŞ KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olam Oktan Keleş, 1970 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi.

Oktan Keleş İlk yazıları 1989 yılında Millî Gazete'de yayınladı. Türk ve dünya tarihi açısından önemli bilgi ve belgeleri ilk defa yayınlamasıyla bu alanda kendine haklı bir yer edinmiştir. Oktan Keleş Türk tarihi açısından yayınladığı araştırmalar ve gündeme getirdiği konularla öne çıktı.

Keleş, yurt içi ve yurt dışında dizi film ve filmlere konu oldu. Stratejik öneme sahip analizleri şaşırtıcı şekilde yıllar içinde doğrulanmıştır.

Tasavvufi çalışmalar da yapan Oktan Keleş, siyasi parti genel başkanlarına ve bazı bakanlara başdanışmanlık yapmış, devletin hassas birimlerinde de önemli görevler üstlenmiştir.

Oktan Keleş 2016 yılında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından yılın vizyon sahibi gazeteci-yazar ödülünü almıştır..