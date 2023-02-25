Antep'in Nurdağı ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan Ökkeş Kavak kimdir? Ökkeş Kavak'ın neden gözaltına alındığı da en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu haberimizde merak edenler için Ökkeş Kavak kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ökkeş Kavak kimdir? Antep Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kim?

ÖKKEŞ KAVAK KİMDİR?

64 yılında Nurdağı'nda doğan Kavak, ilkokulu bu ilçede, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ön lisans bölümünü bitirdi.

2003 yılından beri Nurdağı Ziraat Odası Yönetim kurulu üyeliğini, 2004 yılından beri de Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı görevini yürütüyor. Nurdağı ilçesinde ticaret ve tarımla uğraşıyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kavak, orta derece İngilizce biliyor. Kavak, 1992-1997 yılları arasında beş yıl Refah Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında iki yıl Fazilet Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yılları arasında AK Parti Nurdağı Belediye Meclis üyeliği yapan Kavak, 2014 yılında yeniden AK Parti Nurdağı Belediye Meclis üyesi seçildi. Kavak, 2019 yerel seçimlerinde Nurdağı Belediye Başkanı seçildi.