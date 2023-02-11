Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Hatay Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Depremde yıkım olmayan tek ilçenin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu kim?

Hatay'da yıkım olmayan tek ilçenin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Şehrin birçok noktası enkaza dönüşürken, Erzin ilçesinde tek bir bina yıkılmadı. Peki, Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Depremde yıkım olmayan tek ilçenin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu kim? Hatay Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir?

Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Sorusu, Depremde yıkım olmayan tek ilçenin belediye başkanını merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Erzin ilçesinde binaların yıkılmaması ile gündeme gelen Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Sorusu gündemde en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Depremde yıkım olmayan tek ilçenin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu kim? Hatay Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir?

ÖKKEŞ ELMASOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Erzin'de doğan Ökkeş ELMASOĞLU ilk, orta ve lise eğitimini Erzin'de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul'da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin'e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin'de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir. Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği'nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.

"KAÇAK YAPIYA İZİN VERMEDİM"

Elmasoğlu şöyle devam etti: "Birincisi kendi adıma, benim dönemimle ilgili söyleyeyim; herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana 'Senden başka memlekette doğru adam yok mu' dediler. Hatta biri, üç ay geçmişti seçildikten sonra, uzaktan da bir akrabamız; 'Bize ceza yazılmış, kaçak inşaattan...' Ben de 'Yapabileceğim bir şey yok' dediğim zaman 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin?' dediler. Bu kelimeleri kulağımla duydum."

"KENDİ ADIMA VİCDANIM RAHAT"

"Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler var. Kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum. Benim buna müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yaparım diye çok açık yüreklilikle söylüyor ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlar da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle."