İstanbul TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim, TOKİ'nin öncülüğünde devam ediyor. Toplamda 5 milyon 135 bin 324 kişi başvurduğu TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul'a nereye konut yapacak? TOKİ İstanbul kura çekimi nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim, TOKİ'nin öncülüğünde devam ediyor. Yatay mimari yapısıyla depreme dayanıklı evler için toplam 5 milyon 135 bin 324 kişi başvurdu .TOKİ'nin Mart ayı kura takvimini yayınlamasıyla b İstanbul TOKİ kura çekimi tarihlerinde belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul'a nereye konut yapacak? TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları ne kadar? TOKİ İstanbul kura çekimi nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Tüm kuralar saat 10:00'da çekilmeye başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kura çekim tarihleri açıklandı. Buna göre kuralar 16 Mart'ta başlayacak. TOKİ Tuzla'da 20.290 konut yapacak. Kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek. TOKİ Çatalca kura çekimi 30 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çatalca'da 540 konut inşa edilecek.

TOKİ İSTANBUL'DA NEREYE KONUT YAPACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. 81 ilde en fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ İstanbul'a toplamda 50 bin konut yapacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa'da 8.650 konut inşaa edilecek.

TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ 3+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak. TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kapsamda taksitlendirme (Mevcut enflasyon ile) 3 bin 541 liradan ödemeler başlayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

TOKİ Kura çekimleri TOKİ resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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