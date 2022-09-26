TRT 1 ekranlarından yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni isimleri dahil oldu. Bu isimler arasında Öke Hatun karekteri de yer aldı. Peki, Öke Hatun gerçekte kimdir, tarihte var mı? Öke Hatun Öykü Gürman kaç yaşında, nereli? Öykü Gürman hayatı ve biyografisi nedir?

Yeni sezonların başlamasıyla birlikte büyük bir kitleye sahip olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili de araştırmalar başladı. Peki, Öke Hatun gerçekte kimdir, tarihte var mı? Öke Hatun Öykü Gürman kaç yaşında, nereli? Öykü Gürman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

ÖKE HATUN KİMDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Öke Hatun karakteri tarihteki Türk Beyi İbrahim Yınal'ın eşi olarak bilinmektedir. İbrahim Yınal'ın babası Yusuf Yınal'dır. Selçuk Bey'in en büyük oğlu olan beylerden Mikail Bey öldüğü zaman Orta Asya'da yaygın olarak uygulanan gelenek doğrultusunda kardeşinin ölen karısı Yusuf ile evlendirilmiştir ve bu evlilik sonucunda İbrahim Yınal dünyaya gözlerini açmıştır.

Dizide yer alan Öke Hatun karakteri kendini şu şekilde anlatmaktadır; "Alayların bağlanıp kurşunların düzüldüğü zaman, seher vakti geldiği zaman erim bir adım gerisinde ben duruyorum. İbrahim Yınal'ın gölgesinde titreyen o kalp bana ait. Onun üzerine gölge düşürecek olan da benim. Başbuğ hatunuyum. Gülüşüyle şenlenir, kahrıyla kinlenirim. Hakettiği tahtı alabilmesi için önümüzdeki tüm engelleri yok edebileceğime dair yeminim var. Ben İbrahim Yınal'ın hatunu Öke Hatun. Ömrümden alsınlar, erimin ömrüne eklesinler."

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş,[kaynak belirtilmeli]albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına tek devam etme kararı almışlardır.