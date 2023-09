Son olarak Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Okay Yokuşlu kimdir? Hangi mevkii, nerede oynuyor?

OKAY YOKUŞLU KİMDİR?

Okay Yokuşlu (d. 9 Mart 1994; İzmir), Türk millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde oynamaktadır. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giymektedir.

Karşıyaka

Okay Yokuşlu, futbola 8 yaşında Karşıyaka Spor Okulunda başladı. Spor okullarında her çocuk gibi futbolu seven Okay, 2004 yılında Altay Altyapısı ile kariyerine başladı.

Altay

2004 yılında Altay ile lisanslı futbolcu olarak kariyerine başladı. Minik takımlarda forma giyen Yokuşlu, 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başladı. 6 Ekim 2009'da kariyerinin ilk A2 maçına çıkan Yokuşlu, Bucaspor'u 6-1 yendikleri maçta ikinci yarı oyuna girip 2 gol kaydetti. 15 yaş 324 günlükken attığı bu gol ile Türkiye'de profesyonel liglerde gol atan en genç futbolcu unvanını 21 Ekim 2014 tarihine kadar elinde bulundurdu. Okay Yokuşlu bu unvanını Çanakkale Dardanelli Ufukcan Engin 15 yaş 218 günlükken attığı gol ile kaybetmiştir. Yarım sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Yokuşlu, Musa Çağıran'ın sakatlığı sonucu teknik direktör Fuat Yaman tarafından A takıma çağrıldı. 15 Ocak 2010'da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel sözleşmesinden iki gün sonra 17 Ocak 2010'da 2009-10 Türkiye Kupası grup eleme maçında ilk kez Altay forması giydi. Daha 16 yaşını doldurmamış Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı, 70 dakika forma giyip 1 gol kaydetti. 20 Ocak 2010'da ise ilk kez 1. Lig maçına çıktı. 3 gün sonra oynanan Orduspor maçında ise 88. dakikada kafayla bir gol kaydetti. Altay'a beraberliği getiren bu gol, Yokuşlu'yu 1. Lig tarihinin en genç golcüsü yaptı ve sezon sonuna kadar Altay takımının değişmez oyuncularından oldu.

Kayserispor

1 Tem 2011 tarihinde 2 milyon 300 bin TL karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştur. Kayserispor'da 2011-2012 sezonunda 10 maç ilk 11'de başlayıp toplam 23 süper lig maçına çıktı.

Trabzonspor

8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu.

RC Celta de Vigo

Okay Yokuşlu, 1 Temmuz 2018 tarihinde İspanya La Liga ekiplerinden Celta de Vigo 6 milyon € 4 yıllık sözleşme imzaladı.

West Bromwich Albion

18 Temmuz 2022'de Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrılmasının ardından üç yıllık bir sözleşme ile şu anda EFL Championship kulübü olan West Bromwich Albion'a geri döndü. Kulüp için ilk golünü 1 Kasım 2022'de Blackpool'a karşı 1-0'lık iç saha galibiyetinde attı. 5 Mayıs 2023'te Yokuşlu, kulüpteki ilk tam sezonunda West Brom'un 2022-23 Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.