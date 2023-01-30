Bir süredir orta saha aramışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Gündeme son olarak bir dönem Trabzonspor forması giyen şuanda WBA takımının yıldız oyuncusu Okay Yokuşlu geldi. Peki, Okay Yokuşlu Beşiktaş'a gelecek mi? Okay Yokuşlu Beşiktaş ile anlaştı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir süredir orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, West Bromwich Albion'da forma giyen 28 yaşındaki Okay Yokuşlu için İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.Trasfer gündemine damgasını vuran bu gelişmenin ardından Futbolseverlerarama motorlarınaOkay Yokuşlu Beşiktaş'a gelecek mi? Okay Yokuşlu Beşiktaş ile anlaştı mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde... Süper ligde Şenol Güneşin takımın başına geçmesiyle art arda seri galibiyetler alan Beşiktaş yeniden şampiyonluk potasına girmesiyle transfer çalışmaları hız kazandı. Beşiktaş, orta saha sahasını güçlendirmek için A Milli takımın yıldız futbolcusu Okay Yokuşluyu transfer gündemine aldı.

OKAY YOKUŞLU BEŞİKTAŞ'A MI GELECEK?

Siyah Beyazlılarda Gedson Fernandes 'inorta sahada çok yalnız kaldığını düşünen teknik direktör Şenol Güneş orta sahayatakviye istedi. Siyah-beyazlı takım transfer listesinde bulunan Okay Yokuşluyu renklerine bağlamayı planlıyor. Kartal kariyerini West Bromwich Albion'de sürdüren 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle görüşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre bu transfere Okay'ın da sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyah beyazılar önümüzdeki günlerde West Bromwich Albion resmi teklifte bulunacak.

OKAY YOKUŞLU BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Okay Yokuşlu sezon başında Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a geçmişti. Beşiktaş, İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Edinilen bilgiye göre siyah beyazlılar Okay Yokuşluya yılık 2.250 milyondan 1+1 yılık satın opsiyonlu teklifte bulunacak. Okay'da prensipte anlaşmasına varan yönetimin Okay'ın kulübü ile görüşmeleri devam ediyor. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.