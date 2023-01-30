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Okay Yokuşlu Beşiktaş'a gelecek mi? Okay Yokuşlu Beşiktaş ile anlaştı mı?

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Okay Yokuşlu Beşiktaş'a gelecek mi? Okay Yokuşlu Beşiktaş ile anlaştı mı?

Bir süredir orta saha aramışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Gündeme son olarak bir dönem Trabzonspor forması giyen şuanda WBA takımının yıldız oyuncusu Okay Yokuşlu geldi. Peki, Okay Yokuşlu Beşiktaş'a gelecek mi? Okay Yokuşlu Beşiktaş ile anlaştı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Siyah Beyazlılarda Gedson Fernandes 'inorta sahada çok yalnız kaldığını düşünen teknik direktör Şenol Güneş orta sahayatakviye istedi. Siyah-beyazlı takım transfer listesinde bulunan Okay Yokuşluyu renklerine bağlamayı planlıyor. Kartal kariyerini West Bromwich Albion'de sürdüren 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle görüşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre bu transfere Okay'ın da sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyah beyazılar önümüzdeki günlerde West Bromwich Albion resmi teklifte bulunacak.

Okay Yokuşlu sezon başında Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a geçmişti. Beşiktaş, İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Edinilen bilgiye göre siyah beyazlılar Okay Yokuşluya yılık 2.250 milyondan 1+1 yılık satın opsiyonlu teklifte bulunacak. Okay'da prensipte anlaşmasına varan yönetimin Okay'ın kulübü ile görüşmeleri devam ediyor. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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