Okay Memiş kimdir? Okay Memiş kaç yaşında, nereli? Okay Memiş hayatı ve biyografisi!

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğmuş bir Türk bürokrattır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1991 yılında mezun olmuştur. Kariyerine 1992 yılında Ordu Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Ardından sırasıyla Sarıyahşi (Aksaray), Genç Bingöl, Orta (Çankırı) Kaymakamlıklarında görev almıştır.

Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Başdanışman olarak görev yapmıştır.

2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yapmış ve 27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanmıştır. Son olarak, 11 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete kararı ile Yeni AFAD Başkanı olarak atanmıştır. Okay Memiş, kariyeri boyunca kamu hizmetine önemli katkılarda bulunmuş ve farklı görevler üstlenmiş bir bürokrattır.