Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gündeme gelen Okay Memiş'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Okay Memiş kimdir? Erzurum Valisi Okay Memiş kaç yaşında, nereli? Okay Memiş biyografisi!

Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir ve Okay Memiş kaç yaşında, nereli olduğu araştırılıyor. Okay Memiş biyografisi nedir ve Oktay Memiş kaç yaşında merak ediliyor. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı. Okay Memiş kimdir? Erzurum Valisi Okay Memiş kaç yaşında, nereli? Okay Memiş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.