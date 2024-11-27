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Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti?

Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti?
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Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan Beşiktaş'tan istifa etti. Karacan'ın neden istifa ettiği konusu ise merak konusu oldu. Peki, Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? İşte detaylar!

Beşiktaş yönetiminde son günlerde yaşanan hareketlilik, spor kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Dün akşamdan bu yana art arda gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'ın Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü olarak görev yapan Okay Karacan, görevinden ayrıldı. Peki, Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

OKAY KARACAN İSTİFA MI ETTİ?

Beşiktaş Kulübü, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti?

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