Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri! 'Sana Yanarım' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
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Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic 'in yeni şarkısı Sana Yanarım, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 2 milyon izlenmeyi ve 60 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım şarkı sözleri nelerdir? Sana Yanarım sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğu Swag ve Seda Tripkolic'e aittir.
SANA YANARIM ŞARKI SÖZLERİ
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
***
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
***
Var git yoluna ey yar
Artık kalmadı sevdan
Derdim adımdan derya
Bir bize dönmedi dünya
***
Var git yoluna ey yar
Artık kalmadı sevdan
Derdim adımdan derya
Bir bize dönmedi dünya
***
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
***
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
***
Halimi sorsan anlatamam ki dert
Düşmüşüm herkesin dillerine ben
Kaderime sövüyorum onu yine buluyorum ah
Tutsağım ölüyorum
Gülüyorum gelir beni arar
Dostlar gelir beni sarar
Ahımı aldın zarar
Etmiyorum hakkımı sana helal
***
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
***
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım