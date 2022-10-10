Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri! 'Sana Yanarım' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

Gündem Haberleri

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri! 'Sana Yanarım' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic 'in yeni şarkısı Sana Yanarım, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 2 milyon izlenmeyi ve 60 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım şarkı sözleri nelerdir? Sana Yanarım sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğu Swag ve Seda Tripkolic'e aittir.

SANA YANARIM ŞARKI SÖZLERİ

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

***

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

***

Var git yoluna ey yar

Artık kalmadı sevdan

Derdim adımdan derya

Bir bize dönmedi dünya

***

Var git yoluna ey yar

Artık kalmadı sevdan

Derdim adımdan derya

Bir bize dönmedi dünya

***

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

***

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

***

Halimi sorsan anlatamam ki dert

Düşmüşüm herkesin dillerine ben

Kaderime sövüyorum onu yine buluyorum ah

Tutsağım ölüyorum

Gülüyorum gelir beni arar

Dostlar gelir beni sarar

Ahımı aldın zarar

Etmiyorum hakkımı sana helal

***

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

***

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title