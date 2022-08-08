Okan Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
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Okan Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Okan Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Okan Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Okan Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul'un Tuzla Akfırat'ta bulunan bir vakıf üniversitesidir. 1999 yılında kurulmuştur ve 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Sinema ve Televizyon (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)