Okan Üniversitesi Kampüs Hayatı
Okan Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Okan Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Okan Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...
Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. OkanÜniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Okan Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Okan Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...
OKAN ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI
Okan Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:
Formula 1 - İstanbul Park ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na komşu olan kampüsümüz 160 dönümlük bir alana kurulmuştur. İçerisinde eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Yaşam Merkezine, sinemasından, kapalı ve açık spor salonlarına pek çok yaşam ve aktivite alanı bulunan kampüsümüz, öğrencilerimiz ve çevre halkı için bir çekim alanı oluşturmaktadır.
- Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları
- Bilgisayar ve Elektronik Laboratuarları
- Teknik Donanımlı Sanat Atölyeleri
- Son teknoloji kullanılarak yapılandırılmış Kütüphane
- 24 saat Kesintisiz İnternet Bağlantısı
- Hukuk fakültesi Uygulamalı Dersleri için Mahkeme Salonu
- Gastronomi Mutfağı
- 24 Saat Sağlık Hizmeti
- Farklı Yemek Alternatifleri
- Spor Kompleksi (Kapalı Spor salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Fitness Salonu, Plates ve Aerobik stüdyoları, Koşu Alanı, Squash Salonları, Buhar Odası ve Sauna)
- Sosyal Merkez (Sinema, Oyun Salonu, Eğlence Merkezi, Kafeteryalar, Restoran, Süpermarket, Mağazalar)
- Amfi - Tiyatro
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Sinema ve Televizyon (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)