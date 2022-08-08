Okan Üniversitesi Kampüs Hayatı

Okan Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Okan Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Okan Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. OkanÜniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Okan Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Okan Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

OKAN ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Okan Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Formula 1 - İstanbul Park ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na komşu olan kampüsümüz 160 dönümlük bir alana kurulmuştur. İçerisinde eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Yaşam Merkezine, sinemasından, kapalı ve açık spor salonlarına pek çok yaşam ve aktivite alanı bulunan kampüsümüz, öğrencilerimiz ve çevre halkı için bir çekim alanı oluşturmaktadır.

Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları

Bilgisayar ve Elektronik Laboratuarları

Teknik Donanımlı Sanat Atölyeleri

Son teknoloji kullanılarak yapılandırılmış Kütüphane

24 saat Kesintisiz İnternet Bağlantısı

Hukuk fakültesi Uygulamalı Dersleri için Mahkeme Salonu

Gastronomi Mutfağı

24 Saat Sağlık Hizmeti

Farklı Yemek Alternatifleri

Spor Kompleksi (Kapalı Spor salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Fitness Salonu, Plates ve Aerobik stüdyoları, Koşu Alanı, Squash Salonları, Buhar Odası ve Sauna)

Kompleksi (Kapalı salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Fitness Salonu, Plates ve Aerobik stüdyoları, Koşu Alanı, Squash Salonları, Buhar Odası ve Sauna) Sosyal Merkez (Sinema, Oyun Salonu, Eğlence Merkezi, Kafeteryalar, Restoran, Süpermarket, Mağazalar)

Amfi - Tiyatro

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