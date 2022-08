Okan Üniversitesi Burs İmkanları

Okan Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Okan Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Okan Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

OKAN ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Okan Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yerleşecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda%100 burslu, %50 indirimli ve ücretli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ücretli programlarına ilk üç tercihinden yerleşen adaylar %25 indirim elde ederler.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda %100 burslu ve %50 indirimli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

HUKUK FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda%100 burslu, %50 indirimli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Fakültesi'ni tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda %100 burslu, %50 indirimli ve ücretli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır. Ayrıca Psikoloji Bölümü'nün ücretli programına ilk üç tercihinden yerleşen adaylar %25 indirim kazanırlar.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'ni tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda %100 burslu ve %50 indirimli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ni tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda %100 burslu ve %50 indirimli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda %100 burslu, %50 indirimli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine yerleşecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda%100 burslu, %50 indirimli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

TIP FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda%100 burslu ve ücretli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ücretli programlarına ilk üç tercihinden yerleşen adaylar %25 indirim elde ederler.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ni tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda %100 burslu,%50 indirimli ve ücretli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

*Pilotaj Bölümü'nün ücretli programına ilk tercihinden yerleşen adaylar eğitim ücreti üzerinden%10 indirimkazanırlar.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

KONSERVATUVAR

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvar Bölümlerini tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. Özel Yetenek Sınavı sonucunda burs oranı belirlenecektir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na yerleşecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda%100 burslu, %50 indirimli ve ücretli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ücretli programlarına ilk üç tercihinden yerleşen adaylar %25 indirim elde ederler.

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

MESLEK YÜKSEKOKULU

İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nu tercih edecek öğrenciler için farklı kategorilerde burslarımız ve indirimlerimiz bulunmaktadır. 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nda %100 burslu ve %50 indirimli programlarımız yer almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun %50 indirimli programlarına ilk 3 tercihinden yerleşen adaylara +%10 indirim sağlanır.

Burslar ve diğer indirimler birleştirilemez.

MÜTEVELLİ HEYET ONUR BURSU

İstanbul Okan Üniversitesi'nin % 100 burslu programlarını tercih ederek yerleşen üstün başarılı öğrencilere; dil puan türü dışındaki puan türlerinde, ilk 1000'den yerleşenlere akademik yıl (8 ay) süresince, 1.000 TL, aylık + yurt bursu (4 kişilik oda), 1001-5000 arasında yerleşenlere sadece 500 TL aylık, dil puan türünde, ilk 100' den yerleşenlere akademik yıl (8 ay) süresince 1.000 TL aylık + yurt bursu (4 kişilik oda), 101-500 arasında yerleşenlere sadece 500 TL aylık, Mütevelli Heyet tarafından onur bursu olarak verilir. Bu burslar, öğrencinin yerleştiği programa devamı koşuluyla normal eğitim-öğrenim süresince geçerli olup, Üniversite giriş sınavlarındaki Türkiye sıralamasına göre verilen nakit, yurt bursunun devamı için her akademik yarıyıl başında ders kaydı yaptırılarak derslere devam koşulunu sağlamak ve her akademik yıl sonu sağlanması gereken genel not ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 2.00 olması gerekir. Bu koşulları sağlamayanların bursları izleyen yıl için sona erer, bu koşulun sağlandığı ilk akademik yıldan itibaren bu burslar tekrar verilir.

SPORCU BURSU

Spor alanında, Mütevelli Heyet Başkanlığı'nca belirlenen branşlarda Milli Sporcu olan (son iki yılda milli olduklarını ilgili federasyonlarca belgelenmesi koşuluyla) 3 öğrenciye %100, 4 öğrenciye %50 öğrenim bursu verilir. Bu burs, eğitim-öğrenim süresince geçerli olup, Spor Bursu almaya hak kazanmış öğrencilerin mensup oldukları Üniversite takımı ile ilgili olarak katılmaları gereken etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman, vb.) devamları Spor Müdürlüğü'nce takip edilir ve izinsiz olarak devam etmediği rapor edilen sporcunun bursu iptal edilir. Ayrıca öğrenim süresi içinde yapılan milli veya üniversitelerarası müsabakalarda Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye Şampiyonu olanlara, bir sonraki akademik yılın başından itibaren ödenmek üzere sırasıyla ve bir akademik yıl süresince 1.000, 750, 500 TL. aylık verilir.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) BURSU

Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup da ÖSYS sonucuna göre Üniversitemize yerleşen adaylardan IB notu 33 – 39 olanlara %50, 40 ve üstü olanlara ise %100 oranında öğrenim ücretinden indirim yapılır. Bu indirimler yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir

ENGELLİ BURSU

Üniversitenin programlarına yerleşen ve sağlık raporlarına bağlı olarak en yüksek engel oranına sahip 3 engelli öğrenciden öğrenim ücreti alınmayacaktır.

BAŞARI BURSLARI

Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlayan önlisans ve lisans öğrencilerine, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü olanlara ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin % 10 ila % 40'ı oranında indirim sağlanır. Genel Not Ortalaması'na göre indirim sağlanan öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılır.

Ortalaması 3.60 – 3.69 % 10

Ortalaması 3.70 – 3.79 % 20

Ortalaması 3.80 – 3.89 % 30

Ortalaması 3.90 – 4.00 % 40

Başarı bursları bir yıllık olup (öğrencinin her yıl ek 60 AKTS tamamlamış olması koşuluyla) her akademik yılın sonunda yeniden hesaplanan genel not ortalamasına göre öğrencinin burs durumu yeniden değerlendirilir.

DGS BURSLARI

Dikey Geçiş Sınavı ile İstanbul Okan Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilerden;

A-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu dışından gelenlere;

İlk tercihe yazıp yerleşenlere % 40

veya 3. tercihe yazıp yerleşenlere % 25

Ortalaması 3.00 – 3.25 olanlara % 5

Ortalaması 3.26 – 3.50 olanlara % 10

Ortalaması 3,51 ve üzeri olanlara % 15

Toplam burs oranı % 40'ı geçemez.

Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.

B-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu'ndan gelenlere;

İlk tercihe yazıp yerleşen İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına % 50

İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına % 30,

Ortalaması 3.00 – 3.20 olanlara % 5

Ortalaması 3.21 – 3.40 olanlara % 10

Ortalaması 3.41 – 3.60 olanlara % 15

Ortalaması 3,61 ve üzeri olanlara % 20

Toplam burs oranı maksimum % 50'yi geçemez.

Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.