Katıldığı bir programda olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Türk jeolog ve akademisyen olan Okan Tüysüz kimdir, kaç yaşında? Okan Tüysüz nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Okan Tüysüz'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Okan Tüysüz kimdir, kaç yaşında? Okan Tüysüz nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detayla haberimizde.. .

OKAN TÜYSÜZ KİMDİR?

Okan Tüysüz (d. 7 Aralık 1953, Gümüşhacıköy, Amasya), Türk jeolog ve akademisyendir.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden jeoloji yüksek mühendisi olarak mezun olan Tüysüz, 1993'te doçent ve 1999'da profesör oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, International Association of Structural Geologists, International Association of Engineering Geologists ve UNESCO Dünya Jeoloji Haritaları Komisyonu üyesidir.

Ortaklaşa yayınlanmış 8 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.