Okan Müderrisoğlu kimdir? Okan Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi - Haberler

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Okan Müderrisoğlu kimdir? Okan Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

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Okan Müderrisoğlu kimdir? Okan Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları ile mesleki hayatını sürdüren Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi olan Okan Müderrisoğlu kimdir? Okan Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli? Okan Müderrisoğlu mesleği nedir? Okan Müderrisoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Okan Müderrisoğlu kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları ile mesleki hayatını sürdüren Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi olan Okan Müderrisoğlu kimdir? Okan Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli? Okan Müderrisoğlu mesleği nedir? Okan Müderrisoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OKAN MÜDERRİSOĞLU KİMDİR?

Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları ile mesleki hayatını sürdüren Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi'dir.

Sakarya Adapazarı Eser İlkokulu, Atatürk Ortaoukulu ve Adapazarı Lisesinde eğitim görmüştür. Babası Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay'dır. Tayini nedeni ile Sakarya Adapazarına yerleşmiş ve Okan Müderrisoğlu bu nedenle ilköğretim ve Ortaeğitimini orada tamamlamıştır. 9 sene Adapazarında yaşamış ardından Ankara'ya yerleşmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

Haberler.com - Gündem

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