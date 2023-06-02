TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Peki, Okan Konuralp neden yemin etmedi? Okan Konuralp milletvekili metnini neden okumadı?

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Arama motorlarında ise Okan Konuralp neden yemin etmedi? Okan Konuralp milletvekili metnini neden okumadı? soruları aratılıyor.

OKAN KONURALP NEDEN YEMİN ETMEDİ?

Okan Konuralp, salonda bulunmaması nedeniyle yemin etmedi. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler.

OKAN KONURALP KİMDİR?

09.02. 1973 Adapazarı doğumlu. Baba adı Fuat, anne adı Nermin'dir.

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden "Sosyolog" unvanıyla mezun oldu.

1998 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı- Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı. "Kendini Anımsayan Adapazarı" Belgeseli ile 1998 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Belgeseli Ödülünü kazandı.

Uzun yıllar Tempo Dergisi ve Hürriyet Gazetesi'nde Parlamento Muhabirliği yaptı; Diyanet, İslami Hareketler, Siyasi Partiler, Kürt Sorunu ve Azınlıklar konusunda çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı. 2015- 2020 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

H. Gökçen Çamlıyurt Konuralp ile evli olan Okan Konuralp, Aren ve Mavi'nin babasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından 11.03.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.