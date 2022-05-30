Okan Konuralp kimdir? Okan Konuralp kaç yaşında, nereli? Okan Konuralp hayatı ve biyografisi! - Haberler

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09.02. 1973 Adapazarı doğumlu. Baba adı Fuat, anne adı Nermin'dir.

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden "Sosyolog" unvanıyla mezun oldu.

1998 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı- Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı. "Kendini Anımsayan Adapazarı" Belgeseli ile 1998 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Belgeseli Ödülünü kazandı.

Uzun yıllar Tempo Dergisi ve Hürriyet Gazetesi'nde Parlamento Muhabirliği yaptı; Diyanet, İslami Hareketler, Siyasi Partiler, Kürt Sorunu ve Azınlıklar konusunda çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı. 2015- 2020 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

H. Gökçen Çamlıyurt Konuralp ile evli olan Okan Konuralp, Aren ve Mavi'nin babasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından 11.03.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.