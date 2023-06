Okan Kocuk başka takıma mı gitti? Okan Kocuk'un yeni takımı neresi oldu? Okan Kocuk hangi takıma transfer olacak? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Okan Kocuk hangi takıma gitti, nereye transfer oldu 2023? Okan Kocuk Galatasaray'dan ayrıldı mı? Ayrıntılar sizlerle...

OKAN KOCUK HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Okan Kocuk, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Deneyimli eldivenin, Süper Lig'e yükselen Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Okan Kocuk yaptığı açıklamada, "Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak. Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA ZAMANI"

Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin, hoşça kalın..." ifadelerini kullandı.

OKAN KOCUK HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Okan Kocuk'un yeni adresi Samsunspor olacak. Karadeniz ekibinin deneyimli eldivenle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

OKAN KOCUK KİMDİR?

Okan Kocuk (d. 27 Temmuz 1995; Mustafakemalpaşa, Bursa), kaleci mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Samsunspor'da oynamaktadır.

Kulüp kariyeri

Okan Kocuk, 1995 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbola da Mustafakemalpaşaspor'da başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi. Burada 23'ü lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralanan futbolcu burada ise 34'ü lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi. 2018-19 sezonunda Bursaspor'a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Temmuz 2021 tarihinde Giresunspor'a geçici transferi duyuruldu. Mayıs 2022 Mayıs'de, sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a döndü.

Millî takım kariyeri

U18, U-17 ve U-16 genç millî takımlarında forma giyen Okan Koçuk Türkiye A2 takımının kalesini koruyor.