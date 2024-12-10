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Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir?

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Sakarya'da Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolunda park halindeki otomobilinde başına bantlanmış poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Peki, Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir?

Vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılmayan doktorun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir?

OKAN DERİCİOĞLU NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRÜ?

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu olduğu belirlendi.

İncelemelerde doktorun vücudunda ve aracında herhangi bir kan izine rastlanmadı. İlk belirlemelere göre; Dericioğlu'nun başına geçirilen poşeti bant ile sarmak suretiyle boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Doktorun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan; olay yerindeki incelemelerin sonrasında otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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