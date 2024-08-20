Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok? Futbol dünyası, Okan Buruk'un Young Boys karşılaşmasında neden yer almadığını merak ediyor. Tecrübeli teknik adamın bu önemli maçta neden kadroda olmadığı konusu, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen yıl Sparta Prag'a elendikleri maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 2 maçlık men cezası nedeniyle, Young Boys maçlarında takımının başında yer alamayacak. Tecrübeli antrenör, maç esnasında yardımcılarıyla WhatsApp üzerinden iletişim kurarak taktiksel talimatlarını iletecek. Peki, Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok?

OKAN BURUK, YOUNG BOYS MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Young Boys karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok?

OKAN BURUK NEDEN YOK?

Sarı- kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bu ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak iki maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Young Boys Okan Buruk Young Boys Okan Buruk Futbol Spor Futbol Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title