Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen yıl Sparta Prag'a elendikleri maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 2 maçlık men cezası nedeniyle, Young Boys maçlarında takımının başında yer alamayacak. Tecrübeli antrenör, maç esnasında yardımcılarıyla WhatsApp üzerinden iletişim kurarak taktiksel talimatlarını iletecek. Peki, Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok?

OKAN BURUK, YOUNG BOYS MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Young Boys karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak.

OKAN BURUK NEDEN YOK?

Sarı- kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bu ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak iki maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.