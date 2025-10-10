Galatasaray camiası, teknik direktör Okan Buruk'un geleceği ve maaş düzenlemesi üzerine yoğun bir gündem yaşıyor. Başkan Dursun Özbek'in mayıs ayında yapılacak seçimlerde yeniden göreve gelmesi halinde Buruk ile 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Bu adım, sarı-kırmızılı yönetimin hem teknik direktöre olan güvenini hem de takımın başarısını garantileme isteğini gözler önüne seriyor. Peki, Okan Buruk'un maaşı ne kadar? Okan Buruk'un maaşına ne kadar zam yapılacak? Okan Buruk'un maaşına dair detaylar haberimizde...

OKAN BURUK'UN MAAŞI NE KADAR?

Okan Buruk, şu anda Galatasaray'da yıllık 110 milyon TL + TÜFE oranında bir maaşla görev yapıyor. Başarılı çalıştırıcının mevcut maaşı, Türk futbolu standartlarında önemli bir seviyede olsa da, kulüp yönetimi onu motive etmek ve takımın geleceğine yatırım yapmak adına yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor.

Yeni sözleşmeyle birlikte Buruk'un kazancı 4 milyon Euroya yükseltilecek. Bu rakam, Galatasaray tarihinin en yüksek teknik direktör maaşlarından biri olarak dikkat çekiyor. Başkan Özbek, Buruk'a olan güvenini şu sözlerle ifade etti:

"Yeniden seçilirsem Okan Buruk'la görev sürem boyunca çalışmak istiyorum."

OKAN BURUK'UN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Mevcut maaşı 110 milyon TL olan Buruk'un, yeni anlaşma ile 4 milyon Euroya çıkacak maaşı, ciddi bir artışı temsil ediyor. Döviz kuru ve TÜFE oranı göz önüne alındığında, bu zam, hem finansal açıdan hem de prestij açısından teknik direktöre büyük bir değer kazandırıyor.

Yönetim, bu zammın sadece maaşla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Buruk'un takımın başarısına katkısını maksimum seviyeye taşımayı hedeflediğini belirtiyor.