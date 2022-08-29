Süper Toto Süper Lig'in 4.haftasında Şenol Güneş Stadyumu'nda karşılaşan Trabzonspor- Galatasaray maçı 0-0 skorla berabere bitti. Her iki takımın taraftarlarının da heyecanla beklediği maçtan her iki takımda mutlu ayrılamadı. Trabzon deplasmanı sonrasında Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamada bulundu. Okan Buruk Trabzonspor- Galatasaray maçı sonrası neler söyledi? Okan Buruk ne dedi?

Her iki takımında gollü geçmesini beklediği maçtan iki takım da golsüz olarak ayrıldı. 0-0'lık biten maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç hakkında açıklamalarda bulundu. Deplasman yasağı ile gündem olan Trabzonspor- Galatasaray maçına giden sarı- kırmızılı taraftarlar da evlerine mutsuz döndü. Süper Toto Süper Lig'in kritik maçlarından olan bu maçın kazanılması iki takım için de büyük önem arz ediyordu. Peki, Okan Buruk Trabzonspor- Galatasaray maçı sonrası neler söyledi? Okan Buruk ne dedi? İşte sarı- kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamaları…

OKAN BURUK TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI SONRASI NELER SÖYLEDİ?

"Kaçırdığımız iki puan için üzgünüz."

"Kaybettiğimiz iki puan var. Oyunun başından sonuna üstün olan taraftık. Çok net gol pozisyonlarına girdik. Böyle bir maçta yakalanabilecek en net pozisyonları yakaladık. Atamayınca berabere kaldık. Kaçırdığımız iki puan için üzgünüz. Topla oynama, girdiğimiz, pozisyonlar, attığımız şutlar… Trabzonspor gibi bir deplasmanda yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Topu içeriye sokamadık. Öyle olunca bir puanla ayrıldık. " sözlerine şunları da ekledi:

"Oyunbizi memnun etti. Geçen hafta 20-25 dakikalık bir bölümde çok dominant bir oyun vardı. Bugün de bu maçın genelinde aynı oyunu ortaya koyduk. Bundan sonraki haftalarda bunu geliştireceğiz. Sakat oyuncularımız takıma yavaş yavaş dönecek. Transferde takımımıza eklemeler olabilir. Yeni oluşan bir takım için bu oyun bugün kendini gösterdi. Bundan sonraki haftalarda daha çok gol pozisyonuna girerek, inşallah daha çok gol atarak devam edecek. Oyuncularıma böyle nemli bir havada verdikleri emek için teşekkür ediyorum. "

"Taraftarımız bunu istiyor. Biz de bunu istiyoruz."

"Bu pozisyonlara girmek önemli. Bitirmek de önemli. Kaleci de kurtarışlar yaptı. Onun da hakkını vermek gerekiyor. Bugün genç bir kaleci oyundaydı. Uğurcan oynamadı diye sevinebilirsiniz ama yerine gelene kaleci, onun yiyeceği golleri kurtarabilir. Futboldan hepsi var."

"Çok çalışacağız. Yeni oluşan, kendini bulmaya çalışan bir takımız. Bugünkü pozisyonları önümüzde maçlarda daha çok gole çevireceğiz. Daha çok gol pozisyonuna gireceğiz inşallah. Taraftarımız bunu istiyor. Biz de bunu istiyoruz. Oyunumuz da bunun üstüne. Gol yemiyoruz ama çok defansif oynayan bir takım değiliz. Topla oynama ve şut istatistiklerinde bunu görüyoruz ama henüz bunu skora yansıtamadık. Farklı bir galibiyet, takımı daha çok kendine getirecektir. Gol yemememiz güzel. Rakibe çok net bir pozisyon vermedik. Bu da bir yandan sevindirici."

" Bu döneme güçlü girmek istiyoruz. "

"Avrupa için üç gün var. Giden, gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Türkiye'de bir hafta daha ekstra alabileceğimiz oyuncular var. Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az üç tane oyuncu daha kadromuza katmak için uzun zamandır büyük çaba veriyoruz. Ekibim, scout ekibimiz, yönetimimiz, başkanımız, Erden Bey, Cenk Bey… Özellikle Erden Bey inanılmaz bir mesai kullanıyor. Transferleri bitirebilmek için büyük uğraş veriyor. Bu transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Aklımız bir yandan gidecekler, gelecekler ve kadro sayısında. Bunları bitirdiğimiz zaman çok daha iyi bir şekilde elimizdeki oyunculara odaklanacağız. Transfer döneminin istediğimiz gibi bitmesini istiyoruz. Bu döneme güçlü girmek istiyoruz. Taraftarımızın da beklentisi bu. İnşallah olacak."