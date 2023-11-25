Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Galatasaray-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

ASLAN SON MAÇINDA YENİLDİ

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Alanyaspor; Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Janvier, Efecan, Eduardo, Cordova